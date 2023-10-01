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煥然懿居第三座260單位首置項目 暫接逾900份申請 (12:40)

位於紅磡春田街／崇志街的「煥然懿居第三座」項目於9月27日起接受申請，市建局行政總監韋志成說，截至昨日已收到逾900份申請表，並累計有超過960名市民參觀示範單位，可見市民對項目的反應不錯。

韋志成於網誌中表示，市建局針對「第三座」單位的預售計劃，從加強發布住宅物業資訊、提升單位質素、優化申請及資格審核系統3方面，試行多項新措施。他說，留意到今年中將軍澳一個屋苑的單位，出現未經批准拆去部分結構牆的情況，為提升首次置業市民對依法進行單位間隔改動工程的意識，故在售樓說明書及示範單位內新增標示。

另外，韋志成又提到，由於「首置」的申請表格需要填報住址、出生日期、身分證號碼、每月家庭總收入等個人資料，為減低個人資料洩漏的風險，市建局已委託獨立網絡安全顧問，為網上申請系統進行獨立安全測試，並實施多重保安措施，包括為所有申請人填報的個人資料進行加密，才輸入到中央數據庫；數據庫亦會作第二重加密。

「煥然懿居第三座」項目提供125個一房、108個兩房及27個三房共260個「首置」單位，實用面積由約303平方呎至600平方呎，以市價78折出售，售價介乎408.2萬至964.2萬元，實用面積呎價介乎12885至16499元。申請期將在10月18日 結束，預計今年11月底進行電腦隨機排序，以定出所有申請者的優先次序號碼，預料明年3月展開揀樓程序。

相關字詞﹕編輯推介 市建局 煥然懿居第三座

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