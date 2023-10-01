李家超：香港面對環境變幻莫測　籲港人要努力不懈團結一致 (11:22)

李家超稱，香港人見過風浪，更經得起考驗，形容香港人「有橋」、「食腦」，懂得靈活走位，多次轉危為機，而每次香港都變得更成功，更出眾。他呼籲香港團結一致，共同努力，「為中國式現代化強國建設、為中華民族偉大復興、為香港長期繁榮穩定，作出貢獻」。

李家超亦指出，香港要繼續運用好一國兩制下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，主動積極融入國家發展大局，對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設、「一帶一路」倡議等，提升國際競爭力，推動經濟發展，改善民生福祉。

他又說，世界之變、歷史之變、時代之變，正以前所未有的方式展開，但在日益複雜嚴峻的戰略環境之下，國家繼續勇創佳績，亦為香港帶來源源不絕的機遇。他稱，2023年是一個具標誌性、有多重意義的年份，包括是共建「一帶一路」倡議10周年、《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）簽署20周年，亦是第一隻H股上市的30周年，反映國家發展為香港帶來的機遇和成果。

李家超將於本月25日公布新一份《施政報告》，他說，在過去兩個多月的諮詢期間共舉行超過40場諮詢會，深深感受到市民對香港的熱愛、對未來美好生活的願景。他稱，會仔細考慮各方意見，歸納整理、制訂措施在《施政報告》內公布，為民生、拼經濟、做實事。