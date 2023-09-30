彭飛舟：未來10年港增百萬慢性病患者 慢病共治助早篩查 (16:56)

彭飛舟今早在商台節目指，計劃以共付模式協助合資格市民到私營醫療巿場接受篩查和診治，每次診症政府會資助166元診費，參加者須支付餘下診費，金額由家庭醫生自行釐定。至於低收入的基層市民，他建議可以繼續使用公營醫療服務；65歲或以上長者則可以使用醫療券。

醫務衞生局策略採購統籌處總監張偉麟表示，目前200多名參加計劃的家庭醫生，大部分向市民收取150元，亦有高於或低於150元，市民可自行選擇。

參加者若確診糖尿病或高血壓，可享有每年最多6次資助診症。問及6次資助是否足夠，張偉麟解釋指，合資格人士會先接受篩查，較早發現個案的病情一般較輕，3個月跟進一次一般已足夠。

有關計劃以共付模式運作，符合資格的市民先要成為地區康健中心會員，同意使用醫健通，届時亦會有人員協助揀選和配對家庭醫生，進行篩查及後續診治。