彭飛舟：未來10年港增百萬慢性病患者 慢病共治助早篩查 (16:56)

政府將於11月中推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，資助45歲或以上、未有已知的糖尿病或高血壓病歷香港居民，自行挑選家庭醫生進行篩查和診治。 基層醫療健康專員彭飛舟今（30日）表示，未來10年本港將多100萬人患慢性疾病，而有關計劃為期3年，參加人數不設上限，希望至少篩查20萬人。
彭飛舟今早在商台節目指，計劃以共付模式協助合資格市民到私營醫療巿場接受篩查和診治，每次診症政府會資助166元診費，參加者須支付餘下診費，金額由家庭醫生自行釐定。至於低收入的基層市民，他建議可以繼續使用公營醫療服務；65歲或以上長者則可以使用醫療券。
醫務衞生局策略採購統籌處總監張偉麟表示，目前200多名參加計劃的家庭醫生，大部分向市民收取150元，亦有高於或低於150元，市民可自行選擇。
參加者若確診糖尿病或高血壓，可享有每年最多6次資助診症。問及6次資助是否足夠，張偉麟解釋指，合資格人士會先接受篩查，較早發現個案的病情一般較輕，3個月跟進一次一般已足夠。
有關計劃以共付模式運作，符合資格的市民先要成為地區康健中心會員，同意使用醫健通，届時亦會有人員協助揀選和配對家庭醫生，進行篩查及後續診治。
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