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即時港聞
2023年9月29日星期五
消息：警方國慶派出約7500警力佈防
(21:48)
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國慶臨近，據了解，警方在10月1日當日會派出約7500警力在全港各區佈防。十一國慶煙花匯演相隔5年復辦，警方早前強調有足夠警力維持公眾秩序及安全。
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