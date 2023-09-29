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男子攜雷射筆認管有武器囚3個月　官：被告裝束有別　非出現於示威集中地 (16:43)

2019年8月31日太子港鐵站一帶發生衝突，兩名男子涉在油麻地站攜有雷射筆等物品，各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。其中一名男子認罪，裁判官今（29日）在九龍城裁判法院判刑指，被告的裝束與一般示威者有別，他亦並非出現在示威集中地，加上案件距今近4年，被告期間或合理期盼自己不會被起訴，判被告入獄3個月。

認罪被告蔡朗賢（現年30歲、接待員）案發當天攜有3支雷射筆。

裁判官林子康引述背景報告和辯方求情指，被告沒有惡習和刑事定罪紀錄。他有一位孖生兄長，其父親退休前為的士司機，母親患癌需長期接受治療，由被告主力承擔龐大醫療開支。是次定罪對被告而言是人生的重大污點，他不同意警方處理社會事件的手法而用錯方法表達，「令人生遺下一啲足跡」。

辯方亦提到案發至今近4年，被告期間面對不少精神壓力，林官接納此為求情因素，指被告事發後重新安排生活，與未婚妻訂婚，同時工作表現良好，縱然並非控方故意造成，客觀上也影響被告。林官稱，被告於油麻地被截停，並非示威集中地的尖沙嘴或旺角，而且其裝束與一般示威者有別，穿灰衣白球鞋等。

至於涉案3支雷射筆，林官接納無證據顯示它們曾被使用或有意圖使用，3罪以監禁6個月為量刑起點，被告認罪獲3分之1減刑，再因延誤減一個月，被告共囚3個月。

同案被告馬俊仁（27歲、售貨員）不認罪，他涉管有雷射筆、錘子連摺刀和鋼珠等，案件將於12月6日開審。

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