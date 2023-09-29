JPEX案｜港澳警方聯合行動拘4人　檢獲及凍結2400萬元資產　有人疑用漂白水毁涉案文件 (15:46)

警務處助理處長（刑事）鍾詠敏指，警方與澳門司警採取聯合行動，拘捕兩名29歲男子，其中在盧姓被捕男子家中檢獲600萬元賭場籌碼、手錶及現金7萬元等；於何姓男子住所則檢獲50萬元賭場籌碼，並凍結其有300萬的賭場戶口。澳門司警亦凍結另一名在逃目標男子賭場戶口520萬元。

香港警方則在周二至周四搜查6個目標單位，在其中一個單位拘捕一名28歲鄧姓男子，並檢獲約88萬元現金及兩隻名貴手錶，又發現大量被碎紙機、火及疑似漂白水銷毀的文件。警方又在另外3個目標場所檢獲總值約870萬的現金、金條及手表，拘捕一名28歲黃姓男子，並檢獲大量相關文件，包括印有JPEX字樣、未經信用卡公司授權的Visa卡。鍾詠敏說，警方在行動中發現有人將大批文件堆滿浴缸銷毁。她亦提及今次部分涉案款項存放於澳門的賭場戶口，不排除有人藉此清洗犯罪得益，警方同時發現不少涉案被捕及在逃人士均有賭場戶口，而且內有大額金錢，另她表示，港澳警方聯合行動拘捕的4人均無黑社會背景。

警方表示，兩名於澳門被捕的港人目前需面對澳門的司法程序，若澳門決定驅逐兩人回港，本港警方會立即採取拘捕行動，亦已知悉在逃人士所身處的國家，但目前不便透露。

涉案電子錢包數量多難追蹤

網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪表示，警方其中一個調查重點是追蹤用作收取加密貨幣的電子錢包，以攔截騙款，並與海外虛擬資產交易平台交流情報。她亦指，由於電子錢包數量多、涉案交易多達數萬次，而加密貨幣會短時間內在不同電子錢包移轉，加上電子錢包交易時可匿名的特點，令追截騙款及調查有一定困難。她強調會透過不同調查方向，與到海外交易平台接洽，希望可追查有關資產流向，暫時已凍結值約港幣500萬的加密貨幣資產。

動用刑事部所有資源調查 啟動「超級電腦」

鍾詠敏說，JPEX案是近年涉及受害人最多、涉款金額最大的騙案，至今有2417人報案，涉款逾15億，警方現時已鎖定部分涉案較為核心人物，其中部分人已離港，警方已獲悉他們所在位置，會透過國際協作緝捕有關人士歸案。她又說，警方動用刑事部所有資源，包括商業罪案調查科、刑事情報科、網絡安全及科技罪案調查科，以及毒品調查科及有組織罪案及三合會調查科等協助，又啟動俗稱「超級電腦」的「重大事件調查及災難支援系統」以助分析數據及資料。