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3人涉中環「和你lunch」罪成候判　官質疑被告僅「思想上退出非法集結」 (14:52)

2019年11月12日有人於網上呼籲罷工，多人在中環參與「和你lunch」示威被控暴動等罪。其中涉及10人的案件有7人認罪，餘下3人經審訊後今亦在區院（29日）被裁定罪成，法官指他們「思想上退出非法集結，身體上仍然在暴動範圍」，斥有被告作供時「遊花園」，謊言表露無遺。對於有兔唇的被告解釋因自卑而戴口罩，法官拒絕接納。3人與認罪被告一同於10月5日判刑。

不認罪被告為楊耀（案發時24歲、下同）、羅翔駿（25歲）及吳雅芝（23歲），3人另涉違反禁《蒙面法》，僅楊承認此罪。

3人在審訊時均有作供，法官李慶年裁決時分析指，楊在盤問下指「人肉堵路無問題」但用磚頭堵路便無不妥，拿起磚頭的目的是清理路障。當時有暴徒向隧道扔磚，被告仍在此情況下「別樹一格」獨自清磚，又於他人破壞巴士設施時視而不見張傘，謊言表露無遺。他回應被搜出的泰拳手帶時，一時稱經常使用，一時又說不知手帶用途，帶主控官「遊花園」。

法官續指，羅翔駿及吳雅芝本身相識，同樣從事土木工程行業，二人稱當日相約在中環替吳的男友選購銀包，吳到達後因肚痛去廁所，之後附近有煙冒起，他們便跟隨記者走，認為會較安全。羅解釋年幼開始有兔唇，鑑於自卑和鼻敏感而戴口罩，吳則稱有鼻敏感，在地盤辦公室工作時都會戴口罩。

法官指片段可見二人的舉止、步速、步行方向和逗留時間明顯與急於找廁所不符合，他們明明可回頭返回地鐵出口卻遊走暴動核心範圍，他們事前亦無討論去哪一家店、買什麼牌子。法官直指純粹因自卑鋌而走險違法難以接受，健康理由也只為開脫的藉口。法官因此裁定所有人面對的控罪皆成立。

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