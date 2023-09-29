警打擊非法收債拘15人　包括持牌財務公司職員 (14:56)

警方深水埗警區刑事部督察梁蔚琳表示，深水埗警區在2023年1月至8月共有108宗與收數相關刑事案件，當中九成為淋潑紅油以及透過電話或短訊恐嚇事主。深水埗警區刑事部總督察謝于毅稱，警方在9月25至28日採取代號旋木行動，拘捕13男2女，涉及過高利率放債、無牌放債、刑事毁壞、刑事恐嚇及洗黑錢，相信已成功瓦解一個放高利貸犯罪集團。

謝稱，被捕人士包括一間持放債人牌照財務公司負責人、股東及員工，警方在該間位於旺角的公司檢獲逾300份借貸紀錄，最大額約10多萬，另檢取公司30萬資產，包括16萬現金，該公司名下戶口一年有近1500萬的交易記錄。謝表示，公司會在網上宣傳及直銷方法接觸市民，在借貸人成功借錢時先收取10至25%手續費、轉介費，再以高利率要求還款，並委託黑社會人士收債。深水埗警區刑事部高級督察蘇文浩形容，該公司雖持牌，但實際為「大耳窿」，呼籲市民考慮自身嘅財政負擔能力，光顧信譽良好財務公司。

另外，蘇文浩表示，部分市民的電話號碼被不法分子用作無牌放債或恐嚇受害人，亦有人名下帳戶被用作收取事主還款，結果墮入法網及被警方拘捕，提醒市民切勿因為金錢利益借出身份證、電話號碼或銀行戶口。他重申，刑事恐嚇及洗黑錢屬嚴重罪行，最高刑罰可被判監5年及14年，以及罰款500萬元。