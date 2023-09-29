的士業界反對引入違例記分制批有灰色地帶　「轉錯一個彎係咪兜路呢？」 (12:20)

香港的士業議會主席黃卓邦說，支持當局打擊「黑的」，但認為違例記分制有很多灰色地帶，舉例指草案建議「兜路」會被扣5分，惟當局解說不足又憂慮舉證困難，「究竟轉錯一個彎係咪兜路呢？」他又質疑，其中一些扣分項目已在現有法律框架中，部分違例行為本身最高刑罰為入獄6個月，「點解入獄6個月嘅阻嚇力唔夠，記10分就有足夠嘅效用呢？…政府點釐定記10分突然就將呢啲問題去解決呢？」黃卓邦又稱，相信推行車隊管理模式有助提高的士服務質素，但稱誘因不足，認為可以讓加入該模式的士有更高收費水平。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會會員勞士正說，每個行業都有「壞分子」及出現違規事件，質疑「如果唔為自己行業提出違例記分制，而提出呢個的士司機違例記分制，我覺得相當唔公平，根本係雙重標準」。他又說，現時針對的士違規已有很多罰則，甚至可以停牌或監禁，但一些屢次犯規的司機獲輕判，認為當局可加強罰則，不應架床疊屋、雙重懲罰司機。

多名與會者亦促當局打擊白牌車，香港的士小巴商總會有限公司理事長周國強說，政府有責任改善的士業界服務及監管白牌車，稱當局要求的士收費簡單、公道及劃一，但卻未有監管白牌車，認為是為的士業界做成不公平的經營環境。他稱，現時的士業界人手不多，當局又一直要求提升服務水平，批評政府未有帶頭幫助業界。