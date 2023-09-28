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設替代框架承認同性伴侶案　政府擬保留申請延長2年期限的權利 (22:07)

早年與同性伴侶在美國結婚的社民連成員岑子杰，透過司法覆核爭取法院承認海外同性婚姻，本月初獲終審法院裁定部分勝訴，即政府未履行「積極義務」確立替代框架承認同性伴侶的法律關係，有違《香港人權法案》所保障的權利。終院命令由頒布裁決當日起計，暫緩兩年生效，並下令訟訴雙方於21日內提交相關濟助（relief）的書面陳辭。21日期限日前屆滿，據了解，政府想向法庭保留日後可申請延長2年期限之權利。

據了解，訟訴雙方沒有反對終院批准的濟助內容，包括現行沒有確立替代框架讓同性伴侶關係獲得法律承認，但政府一方想保留申請延長期限的權利。雙方下一步程序將爭拗案中訟費。政府發言人回覆本報指，有關案件的法律程序尚未完全完成，現階段不適宜作出任何評論。

早前終院判辭指，裁定聲明政府未履行「積極義務」為同性伴侶確立替代框架，惟有關命令暫緩兩年生效。中文大學性別研究課程副教授孫耀東表示，婚姻制度以外替代框架，如民事結合，在世界超過30個司法管轄區早已實行，可供當局參考。政府思考期愈長，代表延續同性伴侶所面對的問題。

孫又指，政府接下來應該提供清晰的時間表，交代立法或行政的步驟，例如何時作出公眾諮詢及參考其他地區做法，使當局能夠在限期內充分了解同性伴侶權益持分者的想法，才是負責任的做法。

 

相關字詞﹕同性平權 法庭 岑子杰

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