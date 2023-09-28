設替代框架承認同性伴侶案　政府擬保留申請延長2年期限的權利 (22:07)

據了解，訟訴雙方沒有反對終院批准的濟助內容，包括現行沒有確立替代框架讓同性伴侶關係獲得法律承認，但政府一方想保留申請延長期限的權利。雙方下一步程序將爭拗案中訟費。政府發言人回覆本報指，有關案件的法律程序尚未完全完成，現階段不適宜作出任何評論。

早前終院判辭指，裁定聲明政府未履行「積極義務」為同性伴侶確立替代框架，惟有關命令暫緩兩年生效。中文大學性別研究課程副教授孫耀東表示，婚姻制度以外替代框架，如民事結合，在世界超過30個司法管轄區早已實行，可供當局參考。政府思考期愈長，代表延續同性伴侶所面對的問題。

孫又指，政府接下來應該提供清晰的時間表，交代立法或行政的步驟，例如何時作出公眾諮詢及參考其他地區做法，使當局能夠在限期內充分了解同性伴侶權益持分者的想法，才是負責任的做法。