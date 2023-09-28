嘉道理農場發現亞洲神秘穿山甲 循鱗片DNA鑑定屬新物種 (20:38)

嘉道理農場指，早於10多年前已於漁護署建立合作關係，將每批查獲的穿山甲樣品送交至嘉道理農場暨植物園保管，以進行涉及穿山甲的研究。嘉道理於2015年就政府於2013年查獲的穿山甲鱗片進行研究，並進行DNA鑑定後，發現有小部分穿山甲鱗片樣本在與全球數據庫進行比對時，不同於任何已知的穿山甲，該DNA似乎表明該屬新物種。

至2020年，雲南大學于黎教授領導的研究小組在雲南亦在當地的穿山甲鱗片發現類似DNA證據。有見及此，嘉道理農場其後連同雲南大學共用進行研究，經統計結果分析後發現，未知樣本實際上屬一個從未被描述過的隱秘穿山甲新種。鱗片樣本的 DNA 和外部特徵表明，其屬於一種新的亞洲穿山甲，並被命名為亞洲神秘穿山甲（Manis mysteria）。

嘉道理農場表示，根據最近的DNA數據，新發現的亞洲穿山甲的種羣數量已經嚴重下降，而且遺傳多樣性水平較低，表明該種羣在偷獵活動開始之前就已經很小了，認為面對不斷變化的環境條件，遺傳多樣性低也會降低適應能力和生存能力，增加滅絕的風險。

研究結果表明，此高度瀕危的物種與其他亞洲穿山甲分離500多萬年，認為新品種需要有關部門和非政府組織共同努力，確定其確切的來源地，並開展保護。