打鼓嶺火警燒死22隻狗　主人崩潰稱不敢再養 (19:48)

上址負責人沈先生在該處放置3個貨櫃，並以其中一個貨櫃為家，而另外兩個則裝有冷氣，讓他收留的流浪狗在內生活。他憶述事發時剛吃過午飯，在其中一個貨櫃涼冷氣，未幾聞到燒焦氣味，但找不到源頭，以為附近有人拜山燒衣，不以爲意。後來他見到雪櫃出煙，並燒着雜物，但其住處沒有自來水，他嘗試以飲用水灌救但不成功，最終火勢愈來愈大，他便跑出單位報警。

沈先生憶述當時聽到狗隻悲鳴的聲音，但無力拯救，感到非常難過，「唔知咩心情」，事後亦哭了很久。他表示自己自2015年開始收養流浪狗，高峰時最多收養30多隻，今日28隻狗之中，只有6隻倖存。沈先生表示自己現在已經不敢再養狗，希望有心人領養6隻倖存狗。至於22條狗屍體如何處置，沈先生表示可能留待明日請朋友及相關機構幫忙。