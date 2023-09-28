海關破兩毒品案拘兩男　檢5000萬大麻氯胺酮 (17:36)

首宗案件涉及一批經海運來港的懷疑大麻花。海關早前透過風險評估及分析，鎖定一個來自加拿大的拼裝貨櫃，裏面有13批不同貨物，其中一批報稱是乾果及堅果。海關發現該批寄貨地址為加拿大一個住宅地址，收貨人則為獨立收貨人，兩邊過往都沒有海運記錄，引起海關懷疑。

關員周一（25日）打開貨櫃檢查，發現該批合共13箱貨實為真空包裝草本植物，快速毒品測試顯示為大麻，共重153公斤，市值超過3700萬元。海關毒品調查科接手展開監控遞送行動，於昨日（27日）成功聯絡收貨人。關員在佐敦將涉案毒品交給一名負責簽收的男子，及後發現他將貨物轉運到附近一個住宅單位。關員隨即將他拘捕，該名42歲被捕人報稱無業，初步相信他收取報酬，負責安排物流及收貨，再將毒品送到涉案儲存單位。他已被暫控一項企圖販運危險藥物罪，明日（29日）將在九龍城裁判法院提堂。海關初步調查相信涉案毒品主要供應西九龍市場。

另外，海關人員昨（27日）在元朗一個露天停車場附近發現一名男子形跡可疑，在其手持的膠袋內搜出約1公斤懷疑氯胺酮，於是將他拘捕，並押返附近一個村屋單位搜查。關員在單位內發現另外23公斤懷疑氯胺酮及一批懷疑包裝工具。涉案男子21歲，報稱無業，初步調查相信他收取報酬，負責包裝及出貨。根據調查，相信涉案毒品主要供應新界西市場。