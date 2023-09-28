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少年涉企圖縱火及刑毀等判入教導所　官稱被告陷政治漩渦 (17:37)

案發時15歲的少年涉於2020年5月1日在旺角界限街投擲汽油彈，並以鐵釘破壞駛經車輛的車胎，他承認企圖縱火、企圖刑事損壞、管有物品意圖摧毁或損壞財產共3罪。法官今（28日）在區院判刑指，被告案發時是「有如白紙的15歲小伙子」，無社會歷練、分析能力和無人適當引導，落入「狂熱的政治漩渦」，干犯破壞社會安寧的罪行。所幸案中無人受傷，終接納建議判被告入教導所。

辯方求情指被告賴卓豐（現年19歲）的母親於2018年去世，令被告頓時失去人生方向和指導，他承認因社會氣氛和遭朋輩利用而犯案，認為這是他人生的污點同時是轉捩點，他承諾增值自己，重新做人。被告的姐姐則說被告與母親性格相似，勇於表達、敢作敢言，但亦帶股衝動，他錯誤了解公義的表達。

法官陳廣池判刑時指，旺角大埔道的「安全屋」與涉案地點僅步行距離，和共犯明顯是有備而來，他被捕時襪子內藏有安全屋鑰匙，身旁有打火機和2條有鐵釘的膠管，這些膠管和現場檢獲的相似。警方亦找到玻璃碎片，如配合使用可弄破汽車輪胎。現場所見，被告曾投擲汽油彈，背囊亦有7支空樽和1支準備就緒，一旦投擲可製造恐慌和混亂。

法官續指，被告案發時有如白紙，被他人唆擺、誤導和鼓吹，更身體力行擲汽油彈。他並非一時衝動，有理由相信他和共犯曾從安全屋拿取物品和汽油彈。教導所報告顯示被告被捕後仍繼續學業，今年7月起跟隨舅父從事冷氣工程。法官考慮本案無人受傷或財物損壞，接納建議判被告入教導所。

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