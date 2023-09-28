涉荃灣衝突「健仔」認暴動襲警及妨礙司法公正　下月判刑 (17:22)

首被告馮清華（現24歲，下同）早前已認罪及判囚4年。其餘4名被告曾志健（22歲）、王愷銘（23歲）、黃姓男生（17歲）及葉豪（35歲）今天亦認罪。暫委法官嚴舜儀考慮黃姓男生年紀尚輕，為他索取教導所、勞教中心及更生中心報告。

辯方求情指，曾、王均有錄取不損權益口供，指證同案被告。控方在法官詢問下確認，警方一早掌握相關資料，其口供沒有實質幫助。辯方則爭議被告的口供能增強針對其他被告的證據，促致其他被告認罪，望法庭仍能酌情予以減刑。

曾志健首先承認暴動罪及涉及襲擊向他開槍的警長54253的襲警罪，另一項襲警罪獲存檔法庭。案情描述案發時一行警員往鱟地坊方向撤退，曾以白色金屬棒攻擊警員23505，警長54243則拔出配槍戒備，曾擊打警長持槍的右臂時，警長「正當地執行職務而使用合法武力，向被告身驅主體發射一槍」，被告倒地及送院治理，途中被捕。

至於各被告潛逃的案件，4名被告今承認妨礙司法公正罪，並承認案情指，除葉豪以外的4人（包括已認罪的馮清華）均涉及刑事案並獲保釋，後來認識YouTube頻道「升旗易得道」的成員陳世德，陳稱可以安排他們逃離香港，向王愷銘及黃姓男生分別收取20萬元及27萬元，又安排各人在2020年10月27日前往美國駐港澳總領事館尋求政治庇護但失敗。陳離港後，安排頻道的職員葉豪及其他成員照顧各被告，安排他們搬到不同單位藏匿。至2022年7月13日凌晨，4人獲安排離港，乘的士抵達北潭涌後被捕。