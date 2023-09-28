國慶煙花前尖沙嘴港島一帶多處分階段封路　警籲盡量用公共交通工具 (17:20)

警方西九龍總區交通部執行及管制組警司劉達輝說，除了傳統較受歡迎的觀賞煙花地點外，近年亦有很多新地標適合觀看煙花，包括西九文化區、灣仔海濱、東岸公園等。在國慶當晚，九龍半島及尖東晚上7時起會分三階段封路，其中博物館道、廣東道、九龍公園徑南行、彌敦道、漆咸道、梳士巴利道、等會率先封路，加連威老道將設臨時巴士站；晚上7時半起開始第二階段封路，當中天星碼頭一帶路段會全面封閉，停車場等不能進出；晚上9時起正起則會封閉雅翔道、柯士甸道、山林道至佐敦道一段等，以方便市民離開尖沙嘴區。如有需要，警方亦會封閉紅磡海濱一段路。

港島方面亦分三個時段封路，由晚上7時30分起第一階段，涉及中區海濱一帶對出的民光街、民輝街、龍和道等；灣仔北的博覽道、分域碼頭街、菲林明道及天橋、杜老誌道、馬師道等；東區的北角東岸公園附近興發街、玻璃街、屈臣道等。中環灣仔繞道會封閉3個出入口，山頂亦有封路措施。

第二階段封路由晚上8時15分起，涉及中區耀星街、愛丁堡廣場、添華道、添美道、立法會道等；灣仔杜老誌天橋、分域街、港灣徑等。第三階段封路則由晚上8時55分起，涉及中區民耀街、 一段金融街等； 灣仔駱克道、謝斐道、盧押道、史釗域道、堅拿道東等；東區走廊亦有封路措施，涉及3個路段。

港島總區交通部執行及管制組警司林知行說，不對當日人流作猜測，但舉例稱2019年農曆新年共有約4.4萬人次到港島觀賞煙花。劉達輝則說，2018年有23萬人次到尖沙嘴看煙花、去年12月31日西九龍共有約30萬人次，強調警方有足夠警力維持公眾秩序及安全，當晚亦會有民安隊、特別警察及輔警等協助。

警：若有人干犯罪行 會果斷執法

被問到如果出現示威事件，警方會如何處理，劉達輝說，警方一直以公平公正、不偏不倚的態度處理公眾集會遊行及示威，重申公眾表達訴求要遵守法例及社會秩序，警方不容許忍暴力事件，提醒參與者不應阻塞道路或做出危害公眾人士安全行為，若有人干犯罪行，會果斷執法。