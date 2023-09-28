明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

國慶煙花前尖沙嘴港島一帶多處分階段封路　警籲盡量用公共交通工具 (17:20)

國慶煙花匯演時隔5年復辦。警方指，當晚約7時起會分別於尖沙嘴及港島實施封路措施，會調派足夠警力維持公眾秩序，呼籲市民要及早規劃行程，盡量使用公共交通工具。在九龍封閉路段中，所有咪表會由下午3時至凌晨3時封閉，違泊車輛會在沒有警告下被拖走。

警方西九龍總區交通部執行及管制組警司劉達輝說，除了傳統較受歡迎的觀賞煙花地點外，近年亦有很多新地標適合觀看煙花，包括西九文化區、灣仔海濱、東岸公園等。在國慶當晚，九龍半島及尖東晚上7時起會分三階段封路，其中博物館道、廣東道、九龍公園徑南行、彌敦道、漆咸道、梳士巴利道、等會率先封路，加連威老道將設臨時巴士站；晚上7時半起開始第二階段封路，當中天星碼頭一帶路段會全面封閉，停車場等不能進出；晚上9時起正起則會封閉雅翔道、柯士甸道、山林道至佐敦道一段等，以方便市民離開尖沙嘴區。如有需要，警方亦會封閉紅磡海濱一段路。 

港島方面亦分三個時段封路，由晚上7時30分起第一階段，涉及中區海濱一帶對出的民光街、民輝街、龍和道等；灣仔北的博覽道、分域碼頭街、菲林明道及天橋、杜老誌道、馬師道等；東區的北角東岸公園附近興發街、玻璃街、屈臣道等。中環灣仔繞道會封閉3個出入口，山頂亦有封路措施。

第二階段封路由晚上8時15分起，涉及中區耀星街、愛丁堡廣場、添華道、添美道、立法會道等；灣仔杜老誌天橋、分域街、港灣徑等。第三階段封路則由晚上8時55分起，涉及中區民耀街、 一段金融街等； 灣仔駱克道、謝斐道、盧押道、史釗域道、堅拿道東等；東區走廊亦有封路措施，涉及3個路段。

港島總區交通部執行及管制組警司林知行說，不對當日人流作猜測，但舉例稱2019年農曆新年共有約4.4萬人次到港島觀賞煙花。劉達輝則說，2018年有23萬人次到尖沙嘴看煙花、去年12月31日西九龍共有約30萬人次，強調警方有足夠警力維持公眾秩序及安全，當晚亦會有民安隊、特別警察及輔警等協助。

警：若有人干犯罪行　會果斷執法

被問到如果出現示威事件，警方會如何處理，劉達輝說，警方一直以公平公正、不偏不倚的態度處理公眾集會遊行及示威，重申公眾表達訴求要遵守法例及社會秩序，警方不容許忍暴力事件，提醒參與者不應阻塞道路或做出危害公眾人士安全行為，若有人干犯罪行，會果斷執法。

相關字詞﹕編輯推介 煙花 國慶 警察

上 / 下一篇新聞