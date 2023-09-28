放寬候選人提交選舉廣告及支持同意書期限　選管會：以往漏報多屬一時之失　倘濫用將重新收緊 (16:24)

區議會選舉12月10日舉行，選舉管理委員會公布今屆區議會選舉活動指引。去年特首選舉及立法會補選均有候選人被揭發未按時提交選舉廣告支持同意書。選管會主席陸啟康表示，今次區選將放寬提交選舉廣告文本及支持同意書的期限，由現時1個工作天延長至3個工作天，以便候選人的選舉活動，有更多時間提交選舉廣告資料。
根據現行規例，候選人須於發布選舉廣告後1個工作天內，提交有關廣告文本及支持同意書等資料予選舉事務處，並供公眾查閱。陸啟康表示，考慮到有意見指候選人參選期間需應付大量選舉工作，在1個工作天內提交相關資料或有困難，選管會決定放寬期限至3個工作天。對於有意見認為應進一步放寬至7個工作天，陸啟康說公開相關資料旨在予公眾監察，倘延長期限至7日將有損監察效用。
特首李家超去年參選特首期間，未有按規例及時申報選舉廣告的支持同意書，最終獲高等法院接納屬無心之失，獲准豁免刑罰。對於是否因為以往有候選人違規才放寬規定，陸啟康說考慮到以往很多個案屬一時之失，相信放寬是合理安排，又認為倘符合規定太困難，或對無政黨候選人不公平。他強調，選管會將密切留意放寬後的情况，適時檢討，倘有人濫用不排除重新收緊期限。
選管會今日同時公布多項區選投票安排，其中今次區選投票時間與前年立法會選舉相同，早上8時半開始、晚上10時半結束。至於地區委員會界別選舉由於僅有約2500名選民，投票時間將會較短，由早上8時半開始至下午2時半結束。
對於有政黨建議縮短投票時間，陸啟康表示區議會改制導致今次修訂指引的時間緊迫，未能進行公眾諮詢，認為就投票時間作重大改變應先作諮詢，不宜由選管會「一言堂」。他舉例部分市民工時長，縮短投票時間後投票有一定困難，加上今次區議會組成有改變，沿用前年立選投票時間重最適當和穩妥。他說，選管會不排除調整未來大型選舉的投票時間。
前年立選期間，當局因應新冠疫情設口岸票站，陸啟康說上次設口岸票站時口岸正停止運作，惟現在每日有大批旅客過境，相信沒有空間設票站。
民政總署早前就關愛隊成員參選區議會發出指引，陸啟康表示，如關愛隊違反指引可遭停止撥款，相信現行指引有足夠規範。不過他指出，關愛隊是新成立的團體，需要視乎實際情况，區選後再審視需否改善安排。
另外有民主派質疑，區選改制後要向地區三會成員索取提名有難度，被問到如何確保市民有公平參選權，陸啟康稱選管會沒有法定權力提供三會成員的個人資料，政府已表示民政總署可助有意參選者聯絡三會成員，相信提供有效溝通渠道。