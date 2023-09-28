放寬候選人提交選舉廣告及支持同意書期限　選管會：以往漏報多屬一時之失　倘濫用將重新收緊 (16:24)

根據現行規例，候選人須於發布選舉廣告後1個工作天內，提交有關廣告文本及支持同意書等資料予選舉事務處，並供公眾查閱。陸啟康表示，考慮到有意見指候選人參選期間需應付大量選舉工作，在1個工作天內提交相關資料或有困難，選管會決定放寬期限至3個工作天。對於有意見認為應進一步放寬至7個工作天，陸啟康說公開相關資料旨在予公眾監察，倘延長期限至7日將有損監察效用。

特首李家超去年參選特首期間，未有按規例及時申報選舉廣告的支持同意書，最終獲高等法院接納屬無心之失，獲准豁免刑罰。對於是否因為以往有候選人違規才放寬規定，陸啟康說考慮到以往很多個案屬一時之失，相信放寬是合理安排，又認為倘符合規定太困難，或對無政黨候選人不公平。他強調，選管會將密切留意放寬後的情况，適時檢討，倘有人濫用不排除重新收緊期限。

選管會今日同時公布多項區選投票安排，其中今次區選投票時間與前年立法會選舉相同，早上8時半開始、晚上10時半結束。至於地區委員會界別選舉由於僅有約2500名選民，投票時間將會較短，由早上8時半開始至下午2時半結束。

對於有政黨建議縮短投票時間，陸啟康表示區議會改制導致今次修訂指引的時間緊迫，未能進行公眾諮詢，認為就投票時間作重大改變應先作諮詢，不宜由選管會「一言堂」。他舉例部分市民工時長，縮短投票時間後投票有一定困難，加上今次區議會組成有改變，沿用前年立選投票時間重最適當和穩妥。他說，選管會不排除調整未來大型選舉的投票時間。

前年立選期間，當局因應新冠疫情設口岸票站，陸啟康說上次設口岸票站時口岸正停止運作，惟現在每日有大批旅客過境，相信沒有空間設票站。

民政總署早前就關愛隊成員參選區議會發出指引，陸啟康表示，如關愛隊違反指引可遭停止撥款，相信現行指引有足夠規範。不過他指出，關愛隊是新成立的團體，需要視乎實際情况，區選後再審視需否改善安排。

另外有民主派質疑，區選改制後要向地區三會成員索取提名有難度，被問到如何確保市民有公平參選權，陸啟康稱選管會沒有法定權力提供三會成員的個人資料，政府已表示民政總署可助有意參選者聯絡三會成員，相信提供有效溝通渠道。