菲籍男涉非禮女兒押後判刑　事主拒收被告道歉信 (15:01)

被告D.M.L.（39歲、報稱侍應）承認於2019年12月某日及2022年10月某日，在南丫島某單位非禮X。

法庭早前下令索取被告的心理報告及事主創傷報告。辯方表示昨日下午才收到，當中涉不少案中細節未及解釋予被告，申請押後判刑。此外，創傷報告提及X原本不想見心理學家，但抵不住母親壓力，辯方要求控方澄清X見心理學家時X母是否在場。法官質疑無必要，指有機會加劇X創傷，且不會影響判刑。對於X母女二人不接受被告的道歉，辯方稱不會強求。

案情指，2019年12月某天X睡在被告旁邊時，被告拉下其褲子，用手觸碰其私處。X醒過來要求他住手，被告說只是為她按摩，X回房間哭，被告向她道歉，又稱自己不是怪物。另一次事件中被告凌晨到房弄醒X（當時13歲），伸入她的衣服摸其胸部和私處，再脫去她的內褲，用陽具磨擦私處。X錄取口供時透露，被告每月非禮她約5次，自2020年多次用陽具磨擦她的私處。