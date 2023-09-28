警方拘4名高利貸集團成員　涉19宗非法收債案 (14:52)

黃大仙警區刑事部指，市民向三合會操縱的高利貸集團借貸，俗稱「電話數」的情况有上升趨勢，警方遂以情報主導方式，打擊非法收數相關犯罪活動。行動中，警方鎖定一個由三合會操縱的高利貸集團，成功偵破19宗發生在本港各區，與非法收數有關的罪案，包括無牌放債、以過高利率放債、洗黑錢、刑事恐嚇及刑事毁壞，檢獲收數紙及紅油等證物，並拘捕3男1女，年齡介乎26至45歲，分別報稱為運輸工、售貨員及無業，為高利貸集團的骨幹成員，擔任不同角色，包括洗黑錢的傀儡戶口持有人、追數刑事恐嚇的電話持有人、負責淋紅油的「行動組」及負責安排收數物資的成員。今次行動當中，黃大仙警區反三合會行動組採取埋伏行動，當場拘捕一名向欠債人住所淋紅油的「行動組」成員。

黃大仙警區反三合會行動組高級督察劉卓烽表示，有市民因信貸評級較低，未能向銀行及合法放債人申請貸款，轉移向由三合會操縱的高利貸集團借「電話數」，劉指高利貸集團不會出示放債人證明或牌照，會透過電話及社交平台，隨機向市民招攬，以無需見面或審核等等，吸引有需要的市民，申請時要提供銀行戶口、個人資料，以及親屬資料作為擔保人，於申請之後，才提及要收取高昂手續費，例如借款一萬元，會扣起2000元作手續費，餘下以現金方式存入申請人戶口，除非申請人還清本金，否則每星期收取大約1000元利息。欠債人根據指示，將錢存入傀儡戶口，及拍攝傳送入數紙作為根據。不過當還清所有欠款，高利貸集團會以不同理由，例如遲還款數分鐘、入數紙上無寫姓名等等無理藉口，收取由2000至一萬元不等的「罰款」。

而當欠債人開始無力還款，高利貸集團會以電話或WhatsApp訊息恐嚇欠債人，若欠債人不理會，集團會指示俗稱派單員的「行動組」，向欠債人住所淋油追債。

黃大仙警區刑事調查隊督察蔡鎮灝表示，警方留意到近年有市民因為財政問題向不明來歷的財務公司借錢，最終因無力償還，遭非法收數。警方建議市民借貸前，首先審慎了解財務公司的背景及是否持有效放債人牌照，勿貪一時方便向標榜特快批核，向不明來歷的財務公司借貸。