六旬裝修工涉管有武器罪脫　官接納被告不知情 (13:53)

被告張煜球（案發時62歲）否認管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪、無牌管有無線電通訊器具及無牌管有槍械共3罪，所指涉的物品皆於2021年2月8日在被告位於粉嶺福榮中心某單位的住宅內搜獲。

法官頒下判辭指，案發當日，警方監視男子黃智榮，在他離開福榮中心時截停他，在他攜同的行李箱內搜出可製成爆炸品的粉末，及搜出上述單位的鎖匙；同日警方上門搜查，分別在被告女兒的房間及雜物房內搜出涉案箭、電槍、伸縮棍等物。

被告在警方錄影會面下則指，他女兒於2020年前往台灣讀書，但房內仍遺下個人物品。某一天，他接到女兒來電，指她的朋友會到家中擺低或拿取物品，其後被告開門予一名陌生男，並將對方帶來的物品放入女兒房內。

法官續分析指，涉案物品分別藏於結他袋、行李箱及黑色盒內，若然它們妥當收埋於房間內，被告更難以察覺或不會產生懷疑，況且每次陌生男出現前，被告女兒都有先行通知。法庭因而接納被告對於涉案物品不知情的說法，裁定他面對的3罪不成立。