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盧寵茂料冬季流感高峰期挑戰較大　籲市民盡快接種疫苗 (13:44)

「疫苗資助計劃」今日起展開，合資格市民可到已登記的逾2200間診所接種季節性流感疫苗，而防疫注射計劃、學校及院舍外展計劃則在10月5日開始。醫務衛生局長盧寵茂說，季節性流感及新冠病毒一般在冬季會迎來高峰期，由於今年是取消口罩令後首個冬季，預計面對的挑戰較大，故當局提早推出相關計劃，呼籲市民盡快接種流感疫苗，高危人士若在人多擠迫時亦可考慮戴上口罩，以保護自己。

盧寵茂今早到西灣河普通科門診診所接種流感疫苗，其間與市民交談。一名自稱前公務員的男病人一度伸手欲與盧握手但遭拒絕，「唔好握手呀，手衛生」，盧改為抱拳打招呼。該名市民向盧稱讚本港醫護「頂呱呱」，並期望當局增加資源，減低覆診輪候時間。

醫管局行政總裁高拔陞就說，過去數周上呼吸道感染個案明顯上升，包括流感、新冠病毒及手足口病個案都有增加，求診人士由以往平均每日5000多人升至6000多人，醫院服務、病床用率亦明顯增加，其中內科及兒科病房使用率逹百分百。他稱，醫管局已調配人手、加強院舍支援及加快病床流轉，並增加數百張病床。

高拔陞又說，醫管局普通科門診於中秋及國慶假期間會提供服務，呼籲病徵輕微的人士可到門診或私家醫生求醫，減輕急症室壓力。

衛生署籲學校參加疫苗外展計劃

衛生署長林文健說，上年度共接種逾156萬劑次流感疫苗，較再上一年度升25%，其中近一半65歲或以上長者人口已接種；但學童接種率稍遜，12歲或以下兒童疫苗覆蓋率微跌5%。他說，今年度會積極推動學童接種，提到目前已有約830間、逾7成幼稚園，及近580間、即近9成小學參與外展計劃，中學方面則有約230間已報名，覆蓋率尚有進步空間，他呼籲未參加的學校盡快報名。

另外，被問到當局會否引入針對新冠變種病毒株XBB的疫苗，衛生防護中心總監徐樂堅說，世界衛生組織現時仍在研究未來應對新冠的策略，及應選擇哪一種疫苗，政府會繼續留意世衛提供的資料，政府專家組及科學委員會下月亦將開會討論。他又說，疫苗注射日後仍是重要一環，當局會留意不同藥廠推出的新型型苗或不同平台疫苗。 

相關字詞﹕編輯推介 流感 盧寵茂 醫務衛生局 醫管局 衛生防護中心

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