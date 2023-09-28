一人分飾兩角逼網友性交　社區主任囚2年9個月 (12:06)

報稱社區主任的被告黃煒龍（案發時19歲），被裁定一項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為及兩項以威脅手段促致他人作非法的性行為罪罪成。控罪日期分別為2021年9月22日及11月7日，涉及女子X和Y兩名事主，當時均為26歲；Y最終就範，X則無依從。

法官姚勳智引述被告的背景報告，被告案發時為中六學生並兼任社區主任，過往無刑事定罪紀錄。辯方求情稱，本案不涉使用暴力和未成年少女，被告審訊時承認大部分控方案情節省法庭時間，他親撰的求情信稱因案飽受精神困擾，明白失去自由的痛苦。被告家人、區議員的求情信形容他本性善良、樂於助人、關心社會。

法官判刑指，被告在脅迫過程稱，X和Y報警也沒有用、金錢解決不了問題和他虛構的人物有黑社會背景，令二人更害怕。就案情而言企圖威脅性交一罪可以監禁2年半為量刑起點，兩項威脅性交罪則各可處3年監禁。惟考慮被告過往無刑事定罪紀錄、同意大部分案情，3罪量刑起點各下調半年，並下令部分刑期同期執行，被告須囚2年9個月。