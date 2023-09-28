灣仔夜市十一晚上停開　檔主：未谷消費先受刺激 (10:28)

旅發局網站亦顯示，「海濱藝遊坊」的舉辦時間是9月27日至10月2日，其中10月1日的開放時間為早上10時至下午4時，其餘日子則為下午3時至凌晨12時。汪先生今早於商台《在晴朗的一天出發》表示，他原期待國慶日可帶動人流及生意，但據他所了解，由於當日要人流管制，檔主可留在場觀看煙花，但下午4時後不可以做生意。他稱感到愕然及奇怪，認為「夜繽紛」就是要熱鬧多人，「好似選美咁，唔畀佢上台，叫佢選美，點選啫。我哋個晚係選美啊嘛，所有啲人都會去睇煙花」。另一位檔主羅先生亦批評國慶日的安排，稱商店希望當晚可以做生意，而非看煙花，又說人流多時可刺激消費，「人流最多就唔係刺激消費，佢就刺激個檔主。」

另外，「海濱藝遊坊」現場攤檔自前日起一直未有電力供應，至昨晚6時、即熟食區營運時間開始後才陸續有電，但部分檔主申請加裝的額外插頭仍未供電。汪先生的攤檔原會販賣胡椒餅、炸雞扒等小食，需要現場加熱，但由於最後電力供應不足，故只能提供啤酒，期望主辦單位盡快解決。檔主羅先生就指，場地缺電時好像無人解決問題，他只好臨時租用發電機，質疑主辦方「冇出現過」。