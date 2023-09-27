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THE世界大學排名　本港4間大學排名跌　 (22:04)

英國《泰晤士高等教育》（THE）公布2024年世界大學排名，本港續有5間大學躋身全球百強大學，但當中4間大學的排名均有所下跌。香港大學續成為本地排名最高的學府，今年位列全球35名，按年跌4位。中文大學按年跌8位至排第53名，科技大學按年跌6位至第64名，而理工大學亦按年跌8位至第87名。

另有2間大學的排名有所上升。城市大學則由去年第99名，按年躍升17位至今年排第82名。城大表示，相信排名上升與其創業計劃「HK Tech 300」及排名指標有所改變相關。浸會大學亦由往年的全球第501至600名，升至第301至350名。

THE全球事務總監Phil Baty表示，香港繼續是世界一流大學高度集中的地方，而最新排名反映香港在研究及創意知識產權上的領導地位。他又指，香港位處大灣區核心，充當住中西方之間吸引國際人才及推動知識經濟的橋樑，而澳門今年亦有大學躋身世界前200名，預示大灣區的未來非常光明。

全球十強大學全由英國及美國的大學包攬，首3位依次為英國的牛津大學、美國的史丹福大學及美國的麻省理工學院。其他亞洲大學方面，內地的清華大學排名最高，位列全球第12名，北京大學緊隨其後，位列全球第14名。新加坡國立大學則以全球第19名，續為亞洲第三學府。

中大回覆，中大是一所世界一流的大學，在研究和教育一直保持國際領先地位，在THE世界大學排名中的「研究質素」和「行業」兩個範疇均較去年顯著上升，「研究質素」獲得97.6分，「行業」獲得95.9分，成績理想。

城大回覆，城大連續5年被評為全球頂尖10%以內的大學，今年全球排名上升至第82位；在最新的「THE世界大學排名方法3.0」中五項排名支柱的多項指標，均有所進步；校長梅彥昌表示，城大會繼續推動創新、啟發和互動性的教育和科研。

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