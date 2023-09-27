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調查指過半受訪賭博者大專學歷以上　惟理財知識低於平均 誤當賭博屬理財 (19:40)

錫安社會服務處與香港理工大學應用社會科學系共同發布《香港理財能力及賭博行為研究》，發現過半受訪的賭博人士擁有大專以上學歷，亦沒有賭博失調問題，惟理財能力及理財知識較港人平均分數更低，誤認賭博為理財方式可能是賭博成因之一。

研究於去年1月至今年2月間進行，對象為過去一年內曾向錫安社會服務處勗勵軒輔導中心求助的賭博人士及其家屬或伴侶，一共對341人進行問卷及深入訪談。結果發現，賭博人士中逾6成半為男性，家屬或伴侶則近7成半為女性。賭博人士的年齡分布碎片化，以30至39歲為較多，佔約28.8%。

調查亦顯示合共50.4%的受訪的賭博人士擁大專以上學歷，以精神疾病及統計診斷手冊（DSM-5）量度受訪者賭博失調的結果，亦顯示約55.1%的受訪者沒有賭博失調問題。惟理財能力上，滿分21分中賭博人士為13.8分，低於港人平均分14.8。理財知識上，賭博人士與港人平均分數差距最大，前者為5.3分，後者則為6.2分。

錫安社會服務處勗勵軒輔導中心主任及註冊輔導心理學家嚴廷玲表示，賭博人士可能因誤認賭錢為理財方式之一等原因，造成其理財能力不足。賭博成因則可能因成長時的心結，職場生涯的壓力等因素影響。

研究團隊建議，應以理財教育為戒賭切入點，並以家庭為重點建立合理的理財計劃，服務中心亦有各種輔導、講座等戒賭服務提供。

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