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《明報》舉辦「香港文化論壇」　唐英年：對本港文化發展感樂觀　劉震：政府已訂清晰政策及方向 (18:29)

《明報》香港文化論壇：藝術與收藏的對話　唐英年致辭
《明報》香港文化論壇：藝術與收藏的對話　劉震致辭

《明報》「香港文化論壇」今日舉行。西九文化區管理局董事局主席唐英年致辭時說，對香港文化界發展感樂觀，又提出對香港文化產業發展的4點希望，包括成為亞洲獨一無二的文化藝術中心、成為另一個經濟發展「火車頭」、為廣大年青人提供創業或終身就業機會，並說好「中國故事」。他又說，業界要共同努力，當務之急就是說好「西九故事」，從而說好「香港故事」及「中國故事」。

唐英年說，香港受惠自由營商環境、法律及物流的優勢，加上藝術品進出口零關稅等，均有利人才、收藏家及資金進出，認為香港絕對有條件成為亞洲獨一無二的文化藝術中心，與分別扮演歐洲及美洲文化中心的倫敦及紐約「鼎足三立」。他又說，文化藝術有充分商業元素及龐大經濟潛力，在港的藝術品交易和投資活動均帶來經濟效益，希望令文化產業成為另一個經濟發展火車頭。

唐英年又稱，文化藝術涉及創作、表演、管理、行銷等不同層面工作，當生態圈壯大時，可為社會創造許多就業機會和企業發展機會，希望可為廣大年青人提供創業及終身就業機會。他又提到，香港文化産業已進入「收成期」，本地硬件準備就緒、軟件亦相繼出台，為了向世界說好「中國故事」，期望在可見的未來，舉辦一個世界級的國際文化高峰會，邀請不同國家的文化藝術相關官員及國際頂尖藝術博物館代表參與，以展示香港的文化魅力和國家的軟實力。

文化體育及旅遊局副局長劉震亦於開幕儀式上致辭，他說，政府一直銳意發展文化藝術及創意產業，已制訂清晰政策及訂下發展成中外文化藝術交流中心的策略方向，並投入大量資源配合。他說，政府會着力推動藝術科技的應用，積極培養人才，並會大力推動香港與內地及海外文化機構的交流合作，吸引內地和世界知名文博機構匯聚香港。

相關字詞﹕編輯推介 香港文化論壇 唐英年 劉震

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