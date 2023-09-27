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陳茂波稱訪歐行程達預期效果　阿斯利康有計劃來港發展 (18:07)

財政司長陳茂波結束訪歐，他返港後總結行程，稱今次外訪達到預期效果，指英國生物製藥企業阿斯利康有計劃來港發展，並在設科研機構，法國一間規模相當大的能源及污水處理企業亦有意來港擴充業務，但他未有披露企業名稱。

陳茂波說，今次行程反映主題式推廣活動更有成效，稱本港近年重點推動生命健康、人工智能及金融科技，行程探訪企業都集中於有關範疇，認為親自面對面與不同企業交流效果更理想，稱會更主動積極地「走出去」及「請客來」，讓他們親身體會香港的具體情况。

陳茂波又表示，由於新冠疫情，有些企業過去數年未曾到訪香港，其間西方媒體對香港有偏頗及誤導報道，面對面交流期間，特區政府向他們介紹香港及大灣區機遇，並就他們關心的問題，提供及闡述客觀數據，稱由於環球經濟發展仍然疲弱，企業對來港開拓內地及亞洲市場感興趣。

陳茂波啟程返港前，於德國法蘭克福與歐洲中央銀行行長拉加德會面，向她介紹香港最新的經濟和金融市場發展，並回應其提問，稱國家堅持「一國兩制」繼續在香港長期實行，而普通法制度、法治、資金、資訊、人才和貨物自由進出，以及聯繫匯率政策等繼續維持。雙方亦就內地、亞洲、歐洲和全球的經濟形勢交換意見。陳茂波及後亦到訪德意志銀行。

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