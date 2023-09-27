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將AI融入歷史教育 城大助理教授奪教資會新晉教學獎 (19:36)

大學教育資助委員會公布2023年教資會傑出教學獎得獎名單。城市大學中文及歷史學系助理教授徐力恆將生成式人工智能（GenAI）等融入歷史教學當中，奪得「新晉教學人員組別」獎項。徐力恆表示，歷史教育常予人沉悶的刻版印象，將AI融入教學將為大勢所趨，亦更能激發學生主動學習。他補充，ChatGPT所生成的內容或過於空泛、或缺乏史料、或與事實不符，學生往往需要翻查更多文獻，作更多思考，才能判斷相關內容是否真確。

徐力恆又稱，ChatGPT等程式的生成內容未必有根有據，亦不一定符合歷史文獻，學界確有聲音認為不能貿然用於教學或研究，但「現時教學所用的數據庫，何嘗不是有缺失、不完滿，甚至有時經不起考驗呢？」他認為，不盡不實的資料，同樣是歷史教育中需要探究的範疇。

此外，「協作團隊組別」獎項由理工大學醫療及社會科學院護理學院的「在家國際化」團隊奪得。團隊與海外院校合作，讓學生與外國護理學生在網上交流，了解各地護理人員如何應對緊急事故、處理與病患及其家屬關係等，當中香港的學生則曾模擬急症室場景供海外學生參考。

至於「一般教學人員組別」獎項，則由港大經管學院教學副教授David Lorin Bishop奪得。他領導的Impact Lab（社會領袖體驗實習課程）為學生創造創業或實習機會，目前已誕生「再皂福」在內合共7間企業。

相關字詞﹕編輯推介 大學教育資助委員會 城大 理大 港大

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