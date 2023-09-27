灣仔海濱夜市今舉行　至下午5時場內仍無電　檔主自行買冰儲存食品 (17:48)

直至晚上6時許，場內才陸續有電力供應，但申請加裝額外的插頭則仍未有電。本報記者所見，有幾名電力工程人員在晚上仍努力搶修附近的電箱。

本報記者今日下午3時許到場觀察，不少攤擋仍然準備中，並未開始營業。會場至今仍未有電力供應，統籌活動的「維港海上發展有限公司」回覆傳媒查詢稱，主辦方原已處理電力問題，惟與鄰近地盤出現誤會，對方不慎中斷場內電力。他說已加緊安排，料日内解決。

熟食區將於下午6時開放，昨日已受影響的燒烤檔檔主陳先生（化名）坦言感到無奈，「就像烏克蘭打仗，有個導彈要跌落來，我可以怎麼做？」他表示現時唯有把所有冰塊用作在冷藏冷盤上，盡量售賣部份食品，但攤位主打燒烤食品或未能供應。

另一售賣冷凍茶飲的檔主李女士則對大會未有明確安排表示憤怒，指他們今早9時曾通知有電力供應，自己已特意在較後時間到場，希望一切準備就緒，惟到達現場時發現仍未有電。她指今天已將大批貨物搬到現場，憂慮食品會變壞，損失以萬元計，現正與鄰近攤位自行購買冰粒到場，希望可暫存食物。