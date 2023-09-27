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警方打擊違規的士及白牌車行動拘10人　揭的士司機尖沙嘴到迪士尼索款800元 (17:33)

十一黃金周臨近，警方展開打擊違規的士及「白牌車」行動，包括派警員喬裝乘客「放蛇」，又設置路障，向的士乘客查問有否被人濫收車資。警方在行動首5天已拘捕3名的士司機及7名白牌車司機。警方在其中一宗「放蛇」個案中，由尖沙嘴乘搭的士到迪士尼時，的士司機索款800元，較原訂車資貴約600元，屬行動破獲最大收費差額的個案。警方初步調查發現，涉案43歲男司機透過收取附加費將車資上調至近800元，其後被捕，的士亦被拖走檢驗，調查咪表有否異常。

警方今年首8個月合共接獲2701宗涉及的士違規的投訴，較2019年全年的2298宗上升近18%。警方在本月22日至26日採取行動期間，拘捕3名的士司機涉嫌濫收車資，又發出17張傳票，票控的士司機涉嫌拒載、未有正確展示的士司機證、未在限制區內讓乘客上落等。另外，警方在多個地點設置路障，截查474架車輛，向的士內乘客查問有否發現違規行為。

警方亦在港珠澳大橋、灣仔、機場等地方拘捕合共7名白牌車司機，其中警員「放蛇」租用3部私家車前往不同口岸，3名31至33歲男司機分別向警員收取450元至650元車資，他們涉非法載客取酬、駕駛時沒有第三者保險等罪名被捕。

另外，警方行動中發出177張違例行車定額罰款告票，並拖走5輛車往汽車扣留中心進一步檢驗。警方同時在旅遊巴上落客點加强打擊違例泊車，發出超過6000張罰款告票並拖走9輛車。除執法行動外，警方在各區向市民及訪港旅客發放紀念品及宣傳單張，希望提高市民同訪港旅客對交通工具違例的警覺性。

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