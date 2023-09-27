六旬商人冒廉署人員罪成還押候判　官懷疑被告精神狀况 (17:56)

裁判官裁判時指，被告譚榮柏（67歲）的證供指事件源於2021年，他女友在小額錢債個案中向車禍傷者賠償，事後他思疑傷者偽造醫療文件，及代表他女友的律師疑操守不當下遊說他女友和解，因而衍生後續查詢診所職員的事件。

裁判官續指，多名診所職員如實交代，當日接聽被告來電時，對方自稱為廉署人員，而所謂廉署編造劇本，讓診所職員配合以誣衊被告的說法亦不合常理。相反被告沒有將真相說出，如他聲稱該宗賠償個案中有不當行為，卻從沒有報警求助或向律師行作投訴、沒能提供證據，證明該傷者作假，以及他聲稱涉案影片只供廉署人員觀看，故合理做法理應是錄製光碟，但他卻上載影片至YouTube，任由公眾瀏覽。

法庭裁定實情為被告多番致電診所職員及冒充廉政人員。廉署接獲投訴後調查並起訴被告，其後被告將載有診所職員姓名的影片上載至YouTube。兩事反映被告是有計劃下企圖用不法手段獲得資料，以及想藉影片嚇怕證人，使他們不敢向法庭說出真相，令公義無法彰顯，故判被告罪成。