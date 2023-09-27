明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

六旬商人冒廉署人員罪成還押候判　官懷疑被告精神狀况 (17:56)

六旬商人前年冒充廉署人員，要求診所職員核實一份醫生證明書。他被控3項冒充廉政人員罪後，聲稱診所職員替廉署誣衊他，並將載有診所職員姓名的影片上載至YouTube，被加控5項妨礙司法公正罪。該名商人受審後，今（27日）在西九龍裁判法院被判8罪成立。裁判官於定罪後，指案情反映被告疑有被迫害妄想，加上辯方律師表示對被告的精神狀况有懷疑，故下令被告還押至10月11日候懲，以待索取其背景及精神科報告。

裁判官裁判時指，被告譚榮柏（67歲）的證供指事件源於2021年，他女友在小額錢債個案中向車禍傷者賠償，事後他思疑傷者偽造醫療文件，及代表他女友的律師疑操守不當下遊說他女友和解，因而衍生後續查詢診所職員的事件。

裁判官續指，多名診所職員如實交代，當日接聽被告來電時，對方自稱為廉署人員，而所謂廉署編造劇本，讓診所職員配合以誣衊被告的說法亦不合常理。相反被告沒有將真相說出，如他聲稱該宗賠償個案中有不當行為，卻從沒有報警求助或向律師行作投訴、沒能提供證據，證明該傷者作假，以及他聲稱涉案影片只供廉署人員觀看，故合理做法理應是錄製光碟，但他卻上載影片至YouTube，任由公眾瀏覽。

法庭裁定實情為被告多番致電診所職員及冒充廉政人員。廉署接獲投訴後調查並起訴被告，其後被告將載有診所職員姓名的影片上載至YouTube。兩事反映被告是有計劃下企圖用不法手段獲得資料，以及想藉影片嚇怕證人，使他們不敢向法庭說出真相，令公義無法彰顯，故判被告罪成。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞