玫瑰崗中學停辦　蔡若蓮指同區學校樂意提供學額 (16:16)

蔡若蓮表示，當局已再提醒辦學團體要與不同持分者保持良好溝通，指當局已全力幫助相關溝通安排，該校亦已組成「中學過渡委員會」專責小組，成員包括辦學團體代表、校長及家長教師會代表，又指辦學團體現正積極與港島區一所天主教學校商討合併方案。

另外，考評局昨稱，兩間內地港人子弟學校包括深圳香港培僑書院龍華信義學校和廣州暨大港澳子弟學校，獲接納成為「與考學校」，可保送合資格正讀生以學校考生身分報考中學文憑試。蔡若蓮表示，仍需與相關部門溝通，以決定相關考生在原校或來港應考。她又指，不同部門正跟進政策及技術上的工作，強調考評局與廣東省考試院已詳細研究，指試卷護送，批改及監考準則都會與本港標準一致。

蔡若蓮表示，當局安排試場時會優先考慮方便在內地生活的港人子弟，指應考學生數目相當有限。她說，不太擔心考生跨境來港應考DSE，因過往學生有跨境來港應考的經驗，學校亦有適切安排及相關經驗，例如會否安排應考生留港過夜等，加上復常後兩地交通便利。

被問及日後會否開放更多港人子弟學校成為「與考學校」，蔡說需視乎廣東省教育廳就大灣區生活的港人子女教育需要評估而決定，強調兩地會保持密切溝通。