墮網上情緣騙局後盜胞弟逾2000萬助「周轉」　六旬婦認盜竊囚6年 (15:06)

被告陳美玲（62歲）早前承認兩項盜竊罪，案發日期橫跨2016年7月至2018年2月。張官判刑時提到被告中三畢業，原本在胞弟的公司負責處理行政、財政及文書工作，案發後改為任職家庭傭工。被告因前夫不忠而離婚，其後在Facebook認識一名為Kelvin的男子並成為情侶，對方聲稱會娶她為妻，又自稱將在馬來西亞承繼巨額遺產，但首先需要資金周轉，被告遂將儲蓄、借貸及從胞弟公司盜取的逾2005萬元轉帳給Kelvin。被告在2018年向胞弟坦白事件，同年因無力還債宣告破產。

事主創傷報告顯示被告胞弟因案件對姊姊失去信心，案件亦影響他原定計劃退休移民及為兒子籌備婚禮的資金，更需申請按揭貸款維持公司運作，承受巨大經濟壓力。張官引述辯方求情，指被告為人善良、孝順，因寂寞而誤墮騙局，事件中她沒有任何個人得益，又自首及與警方合作，協助起回約80萬元款項，並將會出庭指證另案被告。

張官判刑時指，被告身為事主的胞姊，並獲信任處理公司財政，案件涉及嚴重違反誠信。雖然被告因婚姻失敗而誤墮網上情緣騙案，但這並非求情理由，考慮案件令被告與家人關係破裂，嚴重影響被告胞弟精神及個人狀況，判囚6年。