美酒佳餚巡禮下月重返中環海濱設300個攤位　料吸14萬人次 (14:30)

陳俊文表示，今年巡禮新增一款產自中國寧夏的「西鴿N609干紅葡萄酒」，由3種葡萄品種混釀，包括中國盛產的「蛇籠珠」，和今年4月國家主席習近平宴請法國總統馬克龍的葡萄酒產自同一酒莊。

陳俊文又解釋14萬人次的預期入場數字，指經參考2017年的數字而推算，而今年每個攤位的面積則屬2018年的兩倍，現場將設更多高枱，但他認為由於今年屬疫後首年復辦，難估計旅客佔比，強調已在海外和內地推廣。至於近日有夜市食品價格被指較貴，陳俊文則表示，參加巡禮的食品具特色和創意，有別於其他夜市售賣魚蛋燒賣，認為不能直接比較價格。

今次巡禮首日（26日）及28日入場券是40元，27日及29日則為20元。可品酒和吃小食的「品味通行證」則售400元，當中包括14張「品味券」；而售200元的「品味通行證」則附8張「品味券」。

另外，今次美酒佳餚巡禮亦新增活動「品味學堂」，推出17場不同主題的工作坊，由粵菜名廚何劍生等教授烹飪技巧及親子烘焙等。