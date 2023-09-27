長洲錦江小學稱獎學金通告有「技術問題」　蔡若蓮：以金錢吸引「非常值得商榷」 (15:05)

身在北京的教育局長蔡若蓮回應事件時表示，《學校行政手冊》及教育資助則例已對學校如何運用資源有明確指引，又指學校如何運用獎懲制度屬教育一部分，假如有學校純粹用金錢或物質吸引學生報讀或挽留學生，認為做法「非常值得商榷」，或會向學生傳遞不正確價值觀，呼籲學校提供獎學金或物質獎勵時應有清晰明確標準，讓家長及學生不會混淆。

今學年被「派0班」小一的錦江小學，昨宣布一萬元獎學金措施後，教育局回應指「學校不應以金錢或物質吸引學生報讀或挽留學生」。錦小昨日已更改措施，改為明年歡迎所有小一生申請該筆獎學金，按校本準則審核才頒發。

錦小今日發布的聲明提到，獎學金計劃由下學年（2024/25）小一學生試行，日後可推廣至不同年級學生；將由學生及家長申請，在學校設定的審核獎學金準則下，經校長及校董會成員審批，每名學生最高可獲批出獎學金設上限，以資鼓勵學生盡展潛能，獲取佳績。

錦小稱，感謝各界好友一直關注學校發展，冀望大家繼續給予支持和友善的指正，校方會虛心接納並努力改善，並多謝大家關心。

錦小重申，辦團中華基督教會長洲堂錦江秉持「基督教以愛為中心」的教育理念，設立該筆獎學金目的是因應校方著重每位學生潛能，從多元智能範疇角度出發，盡使每位學生都能接受個別裁培的資源，支持每位孩子有發展潛能機會。