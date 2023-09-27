聘「巫師」祭殺動物拆散情侶　青年認串謀虐畜判100小時社服令 (13:05)

被告黃晉賢(24歲)，辯方早情求情指，他大學畢業後在一間加拿大公司從事銷售兼職，月入約6000元；因一時錯判而犯案，本案無證據發現有青蛙遭傷害。

辯方今補充求情，指被告願意履行社會服務令。裁判官判刑指，被告最好的求情因素是他主動認罪，故判他100小時社會服務令。翻查資料，自稱巫師、收費作法的同案被告唐綽謙於去年承認殘酷對待動物罪等9罪，被判入更生中心，另有其他涉事顧客被判120小時社服令。

本案案情指，有市民去年8月11日發現一個Instagram帳號宣稱，可藉犧牲動物以改善人際關係。該市民假裝有意進行獻祭，同日誘出男子唐綽謙現身交易，放蛇警員當場拘捕唐。警方調查唐綽謙的手機信息紀錄，發現他同月2日曾與被告交易，被告轉帳6000元，並發送一對男女照片予唐做「分手儀式」。同月8日，唐完成儀式後回覆被告，附上血淋淋的死老鼠和兩把刀的照片，以及上述女子的照片。