柯士甸道致命工業意外遺屬晤港鐵　批恩恤金方案欠誠意 (13:18)

死者劉浩祥兒子與港鐵會面後表示，港鐵提出的恩恤金「完全無誠意可言」，亦非妥善方案，「好、好、好、好、好冇誠意」，對兩家人而言都不能接受，希望港鐵可提合理方案，又指港鐵承諾本周內會另有答覆，但暫未知下次會面日期。他期望港鐵的恩恤金可助遺屬於未來兩至三年，包括面對法律程序期間的生活經濟援助。他又指，港鐵會為兩名死者安排法事，但細節有待兩名死者的家人商討。

另一名死者郭伙記女兒亦不滿港鐵提出的恩恤金金額，批評「一啲誠意都冇」，認為港鐵作為一個「社會都比較重要嘅存在」，應盡其責任。她指，暫不會透露恩恤金額，但認為恩恤金是「講心」，強調「最緊要係對得住自己就OK」。

港鐵表示，今早與兩名工友遺屬的會面提到可幫助遺屬協調承辦商及其他非牟利機構提供經濟支援作應急之用，同時亦提出可協助安排法事。另亦於會上表明港鐵全力配合警方調查的決心，並向遺屬致以深切慰問。

港鐵強調高度重視事件，已即時成立調查小組跟進，包括承辦商及其分判商是否違反既定安全制度，以及檢視監管機制。

另外，油尖警區重案組聯同密閉空間搜查隊，及政府化驗所人員到達柯士甸道西事發地盤，並進入事發地底管道搜證。