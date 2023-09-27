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詐騙案按年增逾5成　鄧炳強：升幅驚人　警已停10萬張涉騙案電話卡 (12:42)

警方今年1月至8月共錄得58453宗罪案，較去年同期升34.6%。保安局長鄧炳強指，罪案數字升幅大的主因在於詐騙案較去年同期大幅上升52.2%，佔整體罪案43.7%，他形容詐騙案升幅驚人。他指，警方已聯同通訊辦及電訊商加強打擊詐騙集團，包括針對利用技術裝置撥出大量詐騙電話的團伙，今年7月已暫停10萬張相關電話儲值卡服務，電話卡實名制至今亦取消約36萬個未合規登記電話卡服務。

今年1月至8月暴力罪案為6495宗，升幅為14%，其中各類劫案增加18宗、升幅為34.6%；爆竊案多274宗、升幅為49.5%；各類盜竊案增加3601宗達15122宗，其中以扒竊案升幅最高達282.1%，共錄得428宗。嚴重毒品案數字則下降至793宗，跌幅16.1%。

鄧炳強說，由於去年同期疫情嚴重，社交距離措施仍然生效，令傳統罪行數字相對低，所以復常後罪行數字有所上升；若與疫前相比，排除詐騙案後，罪案數字較2018年同期升約6.4%。他又說，今年1月至8月罪行數字升幅，而較今年1至3月有所放緩。

當局指，今年1月至8月有25521宗詐騙案，較去年同期多逾8700宗、升幅達52.2%。鄧炳強說，詐騙案中約7成為網上騙案，網上購物佔3成半、投資騙案佔1成半、求職騙案則佔約1成4；電話騙案更較去年同期升73.6%。不過他說，自警方去年9月推出「防騙視伏器」後，情况已有改善，今年1月至8月平均每月有272宗電話騙案，下跌約3成。

鄧炳強稱，防騙視伏器共錄得140萬次搜集用服務，並預警近20萬次詐騙及網絡風險相關情況；警方自去年9月起亦與通訊辦及電訊商合作，透過分析市民的舉報，成功攔截逾4800個網頁連結及暫停1600個電話號碼電訊服務；約10萬張電話卡因客戶未能提供所需資料而被拒登記。他又說，警方6月份與金管局及銀行業合作，勸阻超過200人存款予騙徒。

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