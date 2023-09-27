安達臣道塌天秤案控方將再增控罪　辯方質疑調查進度 (12:13)

控方甫開庭表示，本案涉及嚴重工業意外複雜，調查尚未完成，並透露提出9項新傳票控罪，冀押後案件至明年一併提訊。代表被告郭俊聰的辯方大律師反對稱，郭去年底首次提訊，他應與其他被告分開審訊，又指郭負責的天秤沒有倒塌，和意外無關。

代表被告潘志財、周漢裕、忠誠公証行一方則指，前日收到的首份案情撮要沒簡述證人證供，對於指控毫無頭緒，被告無法答辯。而且認為控方調查與被告無關，案件仍未合併處理，被告不知道案件進展，批評控方不能超出傳票提控的時限；另就控方導致押後申請訟費。

至於被告新科試驗和黎浩賢表示，擔心控方有否善用時間調查及其進度，稱可理解事件複雜，但不是藉口，做法令被告承受心理壓力。控方回應指本案涉及死傷，需要完整及詳細調查事件，郭就倒塌天秤有角色，並反對訟費申請。

鄧官數次問及控方何時真正準備好審訊，以及會否分拆案件，控方表示調查完成後會盡快披露文件。鄧官最終決定押後再訊，下令控方須在提訊前提供更新案情撮要及案件進展的時序表予辯方及法庭；而辯方提出的不同爭議，則容後在不同程序處理。