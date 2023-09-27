鄧炳強：一名62歲判頭涉柯士甸道管道致命工業意外被捕　據悉被捕人為分判商「沈氏創建」負責人 (12:19)

勞工及福利局長孫玉菡表示，理解外界擔心因為工程或地盤工作分判制度，而將整個責任「都判走埋」，他指當局追究法律及安全責任時會「一路追到大判嗰到」，強調「大家都要負責」。

孫玉菡今早（27日）於港台節目又指，根據初步調查，沒有證據顯示承建商依足法例要求，包括沒有足夠風險評估，以及沒有將評估資料和相關工作人員須填寫的規定表格貼在當眼處。至於為何無人發現兩名死者沒有下班，孫指勞工處及警方會全力以赴調查原因。

被問及4月份修訂的職安健條例的阻嚇力是否不足，孫玉菡今早（27日）於港台節目表示，當時提出大幅提升罰則至最高可判罰款1000萬元及監禁2年，是希望向全社會發出清晰信號，希望大家更重視職安健，不過他強調巡查及教育才是重中之重。孫重申，若當局有足夠證據，就會與律政司商討，認真考慮引用新罰則。

勞工處昨開展全港的密封式工作地盤巡查，孫玉菡預計需時約兩周，強調如巡查期間發現有任何違規行為，會即時要求相關地盤停工，情節嚴重者則會依法追究。

對於工業傷亡權益會總幹事蕭倩文昨稱，4年半僅發現兩宗違規令人驚訝，建議要求密閉空間工作向政府部門上報，孫玉菡稱會探討，但他認為要提高密閉空間安全有很多手段，包括培訓及守則，強調當局會重新審視，是否有可加強之處。