鄧炳強：一名62歲判頭涉柯士甸道管道致命工業意外被捕　據悉為分判商「沈氏創建」負責人 (12:19)

事發後，警方過去數日均未能聯絡到直接聘用兩死者的分判商「沈氏創建」負責人調查。該公司唯一董事為沈玉權。

孫玉菡今早（27日）於港台節目指，根據初步調查，沒有證據顯示承建商依足法例要求，包括沒有足夠風險評估，以及沒有將評估資料和相關工作人員須填寫的規定表格貼在當眼處。至於為何無人發現兩名死者沒有下班，孫指勞工處及警方會全力以赴調查原因。

被問及4月份修訂的職安健條例的阻嚇力是否不足，孫玉菡今早（27日）於港台節目表示，當時提出大幅提升罰則至最高可判罰款1000萬元及監禁2年，是希望向全社會發出清晰信號，希望大家更重視職安健，不過他強調巡查及教育才是重中之重。孫重申，若當局有足夠證據，就會與律政司商討，認真考慮引用新罰則。