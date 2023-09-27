明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

鄧炳強：一名62歲判頭涉柯士甸道管道致命工業意外被捕　據悉為分判商「沈氏創建」負責人 (12:19)

柯士甸道西1號地底管道兩名工人疑吸沼氣死亡事故。保安局長鄧炳強表示，一名涉及事故的62歲判頭已經被捕，被捕人士初步涉嫌觸犯職安健相關罪名，亦不排除他稍後再因其他罪名被捕，包括誤殺。據悉被捕人士為涉事分判商「沈氏創建」負責人。勞工及福利局長孫玉菡表示，理解外界擔心因為工程或地盤工作分判制度，而將整個責任「都判走埋」，他指當局追究法律及安全責任時會「一路追到大判嗰到」，強調「大家都要負責」。

事發後，警方過去數日均未能聯絡到直接聘用兩死者的分判商「沈氏創建」負責人調查。該公司唯一董事為沈玉權。

孫玉菡今早（27日）於港台節目指，根據初步調查，沒有證據顯示承建商依足法例要求，包括沒有足夠風險評估，以及沒有將評估資料和相關工作人員須填寫的規定表格貼在當眼處。至於為何無人發現兩名死者沒有下班，孫指勞工處及警方會全力以赴調查原因。

被問及4月份修訂的職安健條例的阻嚇力是否不足，孫玉菡今早（27日）於港台節目表示，當時提出大幅提升罰則至最高可判罰款1000萬元及監禁2年，是希望向全社會發出清晰信號，希望大家更重視職安健，不過他強調巡查及教育才是重中之重。孫重申，若當局有足夠證據，就會與律政司商討，認真考慮引用新罰則。

相關字詞﹕編輯推介 鄧炳強 工業意外

上 / 下一篇新聞