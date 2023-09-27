柯士甸道管道兩死工業意外　孫玉菡：政府必究責　「一路追到大判」 (10:59)

被問及4月份修訂的職安健條例的阻嚇力是否不足，孫玉菡今早（27日）於港台節目表示，當時提出大幅提升罰則至最高可判罰款1000萬元及監禁2年，是希望向全社會發出清晰信號，希望大家更重視職安健，不過他強調巡查及教育才是重中之重。孫重申，若當局有足夠證據，就會與律政司商討，認真考慮引用新罰則。

勞工處昨開展全港的密封式工作地盤巡查，孫玉菡預計需時約兩周，強調如巡查期間發現有任何違規行為，會即時要求相關地盤停工，情節嚴重者則會依法追究。

對於工業傷亡權益會總幹事蕭倩文昨稱，4年半僅發現兩宗違規令人驚訝，建議要求密閉空間工作向政府部門上報，孫玉菡稱會探討，但他認為要提高密閉空間安全有很多手段，包括培訓及守則，強調當局會重新審視，是否有可加強之處。