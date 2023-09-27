擬炸法院3人11月判刑　官指入獄幾乎無可避免 (10:51)

被指為案中主腦的何裕泓（現年19歲，下同）承認國安法下的串謀恐怖活動罪，光城者成員郭文希（20歲）則承認作為交替控罪的「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸」罪，兩人今由囚車押送到庭，同案另4人早前亦承認交替控罪，分別判囚5年8個月及教導所；另外案中唯一獲保釋、曾是光城者成員的陳凱量（24歲）尚未答辯。

代表控方的律政司高級助理刑事檢控專員伍淑娟甫開庭表示，陳凱量需以內庭聆訊方式處理一些事宜，但3名被告可一同於10月21日處理求情及判刑。辯方另申請更改保釋條件，改為毋須到警署報到，獲法官批准。

國安法指定法官李運騰另提到，不希望次被告郭文希「有任何不是太實際的期望」，以現有資料「入獄監禁是最有可能，亦幾乎是無可避免」，若郭自認為可獲判非監禁式刑罰，便是「不切實際」。案件原定押後10月21日求情及判刑，陳凱量在散庭後則移師另一法庭處理內庭事宜。其後司法機構網頁顯示，案件改於11月11日求情及判刑。