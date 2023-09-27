明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

北角劏房單位疑遭縱火　三人昏迷 (10:26)

今日（27日）凌晨2時許，北角英皇道153號英皇大廈8樓一劏房單位起火，消防到場救出4人，其中3人昏迷。消防在起火劏房內發現有助燃劑，初步認為起火原因有可疑。警方將事件列作縱火案，交由東區警區重案組接手調查。

劏房男住客起火後報警求助，消防接報到場，發現單位冒出大量濃煙，動用一條喉及一條煙帽隊撲救，並發現一名男子攀出單位外牆，拉著窗邊站於石壆求救。消防立即架起升降台將其救下，他手、腳熏黑，因吸入濃煙不適，需戴上氧氣罩協助呼吸，其後送院。

消防亦在劏房單位內，先後救出2女1男住客，3人均昏迷不醒，身體多處熏黑，救護員需用心外壓急救，其後分別送往律敦治及東區醫院，火警約35分鐘後救熄。消防在單位內探測到助燃劑，火警調查犬奉召到場協助蒐證，其間一名傷者女親友進入大廈協助調查。3名昏迷住客，分別為林姓22歲男子、陳姓29歲女子及非華裔32歲女子，經搶救後留醫深切治療部。另一名由雲梯救下黃姓35歲男子則清醒送院。他向記者表示當時「好大煙，開唔到大門，於是爬出窗口報警」。

現場消息指，起火單位分間成4間劏房，近大門口劏房首先起火，有住客因無法逃出單位，躲在靠窗邊劏房內。至於發現有助燃劑的劏房房間當時無人在內。

今早，現場大廈仍未解封，警方重案組、機電工程署及政府化驗所人員到現場搜證。

 

相關字詞﹕縱火 編輯推介

上 / 下一篇新聞