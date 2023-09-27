北角劏房單位火警　三人昏迷　警初步懷疑雜物起火 (15:50)

警方經初步調查，相信單位有雜物起火，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，與相關部門將繼續調查火警成因。

劏房男住客起火後報警求助，消防接報到場，發現單位冒出大量濃煙，動用一條喉及一條煙帽隊撲救，並發現一名男子攀出單位外牆，拉著窗邊站於石壆求救。消防立即架起升降台將其救下，他手、腳熏黑，因吸入濃煙不適，需戴上氧氣罩協助呼吸，其後送院。

消防亦在劏房單位內，先後救出2女1男住客，3人均昏迷不醒，身體多處熏黑，救護員需用心外壓急救，其後分別送往律敦治及東區醫院，火警約35分鐘後救熄。消防在單位內探測到助燃劑，火警調查犬奉召到場協助蒐證，其間一名傷者女親友進入大廈協助調查。3名昏迷住客，分別為林姓22歲男子、陳姓29歲女子及非華裔32歲女子，經搶救後留醫深切治療部。另一名由雲梯救下黃姓35歲男子則清醒送院。他向記者表示當時「好大煙，開唔到大門，於是爬出窗口報警」。

現場消息指，起火單位分間成4間劏房，近大門口劏房首先起火，有住客因無法逃出單位，躲在靠窗邊劏房內。至於發現有助燃劑的劏房房間當時無人在內。

今早，現場大廈仍未解封，警方重案組、機電工程署及政府化驗所人員到現場搜證。