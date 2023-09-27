黎智英還押千日　美再促立即無條件釋放政治犯　外交部駐港公署促勿為「反中亂港」者撐腰 (16:27)

外交部駐港特派員公署發聲明批評，強烈不滿和堅決反對美國國務院和有美英政客妄議香港特區的司法個案，公然為「反中亂港」的黎智英撐腰，惡意詆譭《港區國安法》，正告外部勢力立即停止插手干預香港事務。

公署發言人批評，黎智英作為反中亂港事件的策劃者和煽動者，作為美西方反華勢力的「代理人」和「馬前卒」，「挾洋自重，惡行累累，無所不用其極…破壞政治體制，散布分裂言論，乞求外國制裁」，認為特區政府對黎智英究責尉防範危害國家安全風險和隱患的必須之舉，行動「天經地義」，指黎智英屬「組織、策劃、參與港版顏色革命的罪魁禍首，重申言論和新聞自由非違法犯罪的「擋箭牌」，敦促美方及部分政客切實尊重法治精神，立即停止包庇美化違法犯罪分子，以及停止干預破壞特區司法制度。

黎智英兒子黎崇恩今日將趁聯合國人權理事會在日內瓦開會期間，出席英國政府主辦、以「香港言論自由」為題的活動。中方據報致函所有聯合國代表團表達強烈反對，呼籲外國機構人士不要出席。港府昨日稱，黎智英在所有案件中都行使辯護權和上訴權，法庭公開聆訊後根據法律及證據裁決，嚴正敦促海外機構停止干預香港審判獨立及特區內部事務。