玫瑰崗中學停辦　一間天主教中學願接收全校師生　道明會稱轉校安排屬自願 (19:52)

道明會稱，安排經深思熟慮及考慮到現時處境，以及家長希望子女可順利過渡的訴求，最能符合學生的特別需要，又稱安排屬自願性質，讓玫瑰崗中學的家長、學生和老師可以根據個人考慮做決定。

道明會稱，擬議學校為一間天主教學校，位於港島，公共交通便利，確保學生能夠方便到達學校，又解釋玫瑰崗中學的學生加入可增加擬議學校的學生，提供更廣泛的科目和課外活動，而玫瑰崗中學的教師在學校停辦後將有機會繼續在擬議學校任教。

教育局稱，於9月14日收到辦學團體的正式通知，並一直與辦學團體和學校保持溝通，亦敦促辦學團體與校方及各持份者，包括家長、校友保持緊密聯繫，提供資訊，盡快適當地處理教職員的聘任事宜，以及為受影響的學生和教職員提供所需的支援。

教育局區域教育服務處會積極為有需要的家長和學生提供適切意見及協助。個別家長如有特殊情況和需要，教育局會為他們提供協助。