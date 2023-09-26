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15人涉理大「圍魏救趙」案　一認罪英華舊生獲校長撰求情信 (18:54)

2019年11月18日警方封鎖理大，示威者發起「圍魏救趙」行動，其中15人被控暴動罪，一名男生認罪，其餘14人被裁定罪成。案件今（26日）在區院求情，辯方求情指，有被告為英華書院及香港大學舊生，獲英華校長撰寫求情信，他當日因朋友被困理大才參與暴動，其定罪對社會是損失。法官押後判刑至10月4日。

15名被告依次為案發時14歲的女生、李樂庸、鄧燁明、李文彬、林紫晴、孔君濠、桂雋豪、黎俊文、劉達森、李德輝、魏健、譚樂軒、譚文駿、譚伯全及田浩輝，其中6人案發時未成年。李文彬早前已認罪。

辯方早前已向法庭呈交書面求情陳辭，今作簡短口頭補充。辯方提到首5人現時均未滿21歲，他們的背景良好、報告正面，望法庭判入教導所。部分人在個別領域有良好表現、品性純良、樂於助人，例如李德輝和譚伯全都曾到內地服務；辯方形容李心繫國家。劉達森案發時19歲，雖然現時已超過可判非監禁式刑罰的年紀，但望法官視為減刑因素。

辯方續稱，譚樂軒出身草根，與家人關係良好，他憑努力考入英華書院和香港大學，亦積極參與義工服務，獲英華校長撰寫求情信。被告稱因朋友被困被理大參與暴動，定罪後首次看見母親流淚，自責辜負家庭和社會。辯方形容被告本來有光明前途，但因定罪帶來的影響，對其自身和社會而言都是損失。

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