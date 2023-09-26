兩度非禮男生 廿歲男認罪囚逾5個月 (17:32)

報稱學生的被告張頌康（20歲），被控於2023年3月26日，在港鐵會展站E2出口外猥褻侵犯14歲男童，及於4月8日在港鐵大圍站外的公共交通交滙處公廁內，猥褻侵犯16歲男童。

辯方求情指，背景及心理報告顯示被告有自閉症及輕度智障，難以結交朋友，被告本身有看男同性戀性愛影片的習慣，建立錯誤性觀念，出於性衝動犯案，他承諾日後會接受輔導，避免重犯。庭上又透露報告指被告重犯機會中至偏高。

徐官判刑時指，被告在干犯會展站的案件後，在獲保釋後再犯案，而兩案均涉及以藉口誘騙事主，繼而侵犯對方，其中大圍站的案件情節較嚴重，被告無視事主反抗，繼續侵犯他。徐官考慮他無案底，兩罪分別判囚6星期及4個月，由於被告在擔保期間犯案，兩罪分期執行。

被告早前承認首控罪，今再承認涉及大圍站的控罪。案情指，今年4月8日下午3時許，16歲事主放學後在港鐵大埔墟站上車，被告邀請事主參與中學生運動習慣的問卷，並尾隨事主到大圍站下車，事主同意與被告到公廁，按其指示換上泳褲及如廁，被告在事主不情願下捏對方的陰莖3秒，事主要求他停下並換回自己的褲子，隨後被告脫下長褲，抓住事主的手強迫他觸摸自己的陰莖10秒，又從後抱對方10秒後逃去。事主回家向父親揭發事件，並報警處理。