明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

錦江小學明年新生可獲萬元獎學金　教育局：不應以金錢吸引學生報讀　校方改稱需申請 (19:44)

2024年9月官津校小一入學「自行分配學位」階段日前展開，相關家長本周五（29日）或之前可申請一間心儀小學。中華基督教會長洲堂錦江小學今（26日）宣布，明年9月入學的小一生每人可獲一萬元特別獎學金，由辦學團體中華基督教會長洲堂提供，校方表示希望鼓勵更多學童「接受基督教以愛為中心的教育」，亦可免費獲6套校服、豁免書簿費、雜費等。

教育局：不應以金錢或物質吸引學生報讀或挽留學生

教育局回覆，《學校行政手冊》訂明，學校不應以金錢或物質吸引學生報讀或挽留學生，以維持學生的註冊人數，「這種做法並不恰當亦不道德」。假如為了獎勵學生的優良表現或幫助經濟有困難的學生，用金錢或物質的形式助學，學校應該確立一套審核準則，並清楚地告知家長學校提供有關助學金或物質的目的。

 

教育局得悉事件後，已即時向有關學校了解情況，並提醒學校應遵照有關指引處理收生安排。若當中涉及違規情況，局方定會嚴肅處理。教育局至今沒有收到相關投訴。

中華基督教會長洲堂錦江小學今學年被教育局「派0班」小一，該級現時轉私立營辦，小二至小六則獲資助，校長葉昌銳早前受訪表示欲爭取下學年轉回全資助學校。

相關字詞﹕編輯推介 中華基督教會長洲堂錦江小學 小一

上 / 下一篇新聞