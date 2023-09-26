錦江小學明年新生可獲萬元獎學金　教育局：不應以金錢吸引學生報讀　校方改稱需申請 (19:44)

教育局：不應以金錢或物質吸引學生報讀或挽留學生

教育局回覆，《學校行政手冊》訂明，學校不應以金錢或物質吸引學生報讀或挽留學生，以維持學生的註冊人數，「這種做法並不恰當亦不道德」。假如為了獎勵學生的優良表現或幫助經濟有困難的學生，用金錢或物質的形式助學，學校應該確立一套審核準則，並清楚地告知家長學校提供有關助學金或物質的目的。

教育局得悉事件後，已即時向有關學校了解情況，並提醒學校應遵照有關指引處理收生安排。若當中涉及違規情況，局方定會嚴肅處理。教育局至今沒有收到相關投訴。

中華基督教會長洲堂錦江小學今學年被教育局「派0班」小一，該級現時轉私立營辦，小二至小六則獲資助，校長葉昌銳早前受訪表示欲爭取下學年轉回全資助學校。